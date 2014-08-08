Первая бронемашина "Кугуар" поступила на вооружение Нацгвардии и уже находится в зоне АТО (фото)
09:43, 08 августа 2014Политика
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Бронемашина "Кугуар" поступила на вооружение Нацгвардии и уже находятся в зоне антитеррористической операции.
Фото: Александр Бригинец
Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы МВД Зорян Шкиряк.
"Кугуары" уже в АТО на вооружении Нацгвардии", - написал он.
В свою очередь нардеп Александр Бригинец написал, что в Нацгвардию поступила одна машина, на которой сегодня установят оружие и "завтра уже отправится в бой".
Бронемашины КрАЗ «Кугуар» произведенные Кременчугским автозаводом на базе внедорожника Toyota Land Cruiser.
Фото: Зорян Шкиряк
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