Первая бронемашина "Кугуар" поступила на вооружение Нацгвардии и уже находится в зоне АТО (фото)

09:43, 08 августа 2014
Политика
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Бронемашина "Кугуар" поступила на вооружение Нацгвардии и уже находятся в зоне антитеррористической операции.

Фото: Александр Бригинец

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Кугуары" уже в АТО на вооружении Нацгвардии", - написал он. 

В свою очередь нардеп Александр Бригинец написал, что в Нацгвардию поступила одна машина, на которой сегодня установят оружие и "завтра уже отправится в бой". 

Бронемашины КрАЗ «Кугуар» произведенные Кременчугским автозаводом на базе внедорожника Toyota Land Cruiser.

Фото: Зорян Шкиряк

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