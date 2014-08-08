Первая бронемашина "Кугуар" поступила на вооружение Нацгвардии и уже находится в зоне АТО (фото)

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Кугуары" уже в АТО на вооружении Нацгвардии", - написал он.

В свою очередь нардеп Александр Бригинец написал, что в Нацгвардию поступила одна машина, на которой сегодня установят оружие и "завтра уже отправится в бой".

Бронемашины КрАЗ «Кугуар» произведенные Кременчугским автозаводом на базе внедорожника Toyota Land Cruiser.