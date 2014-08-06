Кернес считает, что "коррумпированная" милиция не расследует дело о покушении на него

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кернес заявил сегодня во время пресс-конференции после сессии городского совета.

«Оно (следствие – УНИАН) не ведется, я вам так скажу, однозначно», - сказал Кернес.

По словам мэра, он один раз встречался со следователем. Во время этой встречи он сказал, что подозревает в причастности к покушению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и председателя Харьковской ОГА Игоря Балуту.

«Дело не расследуется, никто на него влиять не хочет, я имею в виду, чтобы оно расследовалось», - отметил Кернес

«Я считаю, что милиция полностью коррумпирована в Харькове, полностью, я имею в виду областное управление внутренних дел. Они полностью покрывают здесь всю ту деятельность Авакова, которую он пытается скрыть с помощью своего положения в милиции. Те судебные иски, которые сегодня подаются, вы многого не знаете», - отметил мэр.

Кернес также обратил внимание на то, что дело о покушении на него находится в производстве милиции, а не Службы безопасности Украины.

Читайте такжеКернес заявляет, что уголовное дело против него сфальсифицировал АваковКак сообщал УНИАН, 28 апреля 2014 года во время пробежки неизвестный из огнестрельного оружия ранил Харьковского городского голову Кернеса. Мэр получил ранение в спину. Его прооперировали в харьковской больнице неотложной помощи и срочно самолетом отправили для продолжения лечение в Израиль, где он находился до 17 июня, после чего вернулся в Харьков.

1 июля Кернес вылетел для проведения плановой операции за пределы Украины. Обязанности городского головы все это время исполнял секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

11 июля Кернес после плановой операции за рубежом вернулся в Харьков и 14 июля вернулся к исполнению обязанностей городского головы.

Читайте такжеКернес подозревает Авакова и Балуту в причастности к покушению на свою жизньКернес уже обвинял Авакова в причастности к покушению на него. Однако министр внутренних дел опроверг эти обвинения. «Мой комментарий простой. Мужчине нужно лечиться. И я имею в виду прежде всего душевную болезнь», – заявил Аваков в комментарии Радио «Свобода», опубликованном 21 июля.