Сегодня Кернес вернется в Украину

Кернес вернется в Харьков / УНИАН

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента массовых коммуникаций и связи с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

По его сведениям, мэр прилетит в Харьков во второй половине дня. С понедельника, 14 июля, Кернес приступит к исполнению обязанностей городского головы.

Сидоренко не стал комментировать состояние здоровья Кернеса, и подчеркнул, что мэр «вскоре сам обо всем расскажет».

Как сообщали харьковские СМИ, Кернесу на минувшей неделе сделали две операции одновременно – ортопедическую и нейрохирургическую. Оперативное вмешательство длилось почти 10 часов. После операций около трех дней Кернес отходил от наркоза.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля неизвестный из огнестрельного оружия ранил Кернеса в спину во время пробежки. Его прооперировали в харьковской больнице неотложной помощи, и отправили для продолжения лечения в Израиль, где он находился до 17 июня, после чего вернулся в Харьков.

1 июля Кернес вылетел для проведения плановой операции за пределы Украины. Обязанности городского головы все это время исполнял секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

Читайте такжеКернес о покушении: это не местные разборки

Справка УНИАН. В марте главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины объявило Кернесу о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (истязания) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) уголовного кодекса Украины по факту незаконного лишения свободы двух евромайдановцев в Харькове.

Читайте такжеКернес станет на ноги в течение месяца - врач

13 марта Печерский районный суд города Киева избрал Кернесу меру пресечения в виде частичного домашнего ареста.

28 апреля, после покушения, по ходатайством защиты Печерский районный суд города Киева изменил Кернесу меру пресечения на личную поруку, и прокуратура разрешила выехать на лечение за границу.