В "Свободе" считают, что признание русского языка официальным - это капитуляция перед Путиным

Об этом заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что украинская власть готова предоставить русскому языку статус официального в каждом регионе, который этого захочет.

«Хотел бы отметить, что в своих комментариях относительно языковой политики в Украине господин Климкин должен руководствоваться исключительно статьей 10 Конституции Украины, а не своими субъективными оценками. Единственный государственный украинский язык является незаменимой основой для укрепления национального единства и безопасности государства. Это в частности подтверждают результаты июльского опроса группы «Рейтинг», по которым число сторонников унитарного устройства Украины среди украиноязычных граждан достигает 89%, а среди русскоязычных - всего 44%», - отметил Тягнибок.

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Лидер «Свободы» выразил убеждение, что если бы Донбасс был украиноязычным, то даже малейшей возможности для сепаратизма и военной агрессии России, а следовательно и для масштабного кровопролития, развязанного Россией, там сейчас бы не было.

«Именно поэтому «Свобода» выступает категорически против «миротворческих инициатив» ценой ограничения государственного статуса украинского языка в пользу «официального» - русского. Это капитуляция перед требованиями российского агрессора Путина, которая стратегически ведет к уничтожению единой Украины. Пока «Свобода» в парламенте - мы не допустим предоставления русскому языку официального статуса в Украине или отдельных регионах», - подчеркнул лидер националистов.

Он отметил, что в быту каждый гражданин Украины может свободно разговаривать, общаться и владеть любым языком и никто ему этого запретить не сможет, однако единственным государственным языком должен быть только украинский.

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Тягнибок также напомнил, что «Свобода» внесла на рассмотрение парламента законопроект №2127а, что предоставляет право местным общинам, в которых представители национальных меньшинств составляют более 30% жителей, использовать в публичных сферах наряду с государственным языком язык национального меньшинства.

«Однако это право должно быть исключительно компетенцией местных общин, а не областных или районных советов, которые сейчас фактически представляют интересы олигархов», - подчеркнул политик.