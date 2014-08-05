В Донецке идут активные боевые действия

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

В часности, по состоянию на 17.00 в городе слышны мощные взрывы и перестрелки. Жители также сообщают о повреждении инфраструктуры района.

В других районах города тоже неспокойно - периодически слышны автоматные очереди и стрельба из крупнокалиберного оружия.

В результате артобстрела Петровского района обесточены более 100 трансформаторных подстанций, в связи с этим большая часть района осталась без света.

Читайте такжеПо улицам Донецка ходят вооруженные боевикиОценить масштабы разрушений пока невозможно, в Петровский район выехали бригады скорой помощи и наряды МЧС Украины в Донецкой области.

По неподтвержденной информации есть пострадавшие среди мирного населения, данные проверяются.

Читайте такжеЖитель Донецка рассказал об уставших боевиках и горожанах, которые помогают силам АТОВооруженными представителями "ДНР" ограничено движение общественного и личного автотранспорта по улице Петровского до шахты № 21.