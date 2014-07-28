Россия агрессивно навязывает Украине переговоры с террористами и отказывается от переговоров по Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве. Журналисты украинских СМИ не были допущены на эту пресс-конференцию.

«Что касается участников переговоров со стороны ополченцев, я уже сказал, что произошло несколько видеоконференций, были представители Луганска и Донецка, которые воспринимаются как таковые теми, кто представляет Киев, - бывший президент Кучма и ряд экспертов (председатель организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук - УНИАН), то нет никаких проблем с тем, чтобы найти собеседников в юго-восточных регионах (террористы контролируют только ряд районов в Луганской и Донецкой областях - УНИАН), которые бы представляли ополчение», - сказал Лавров.

Читайте такжеБоевики получили оружие из оккупированного Крыма через побережье Азовского моря«Я убежден, что прямые переговоры, надеюсь, что они очень скоро начнутся, не натолкнутся на какую-то проблему, относительно того, кто кого представляет. Вы знаете, что граждане других стран воюют с обеих сторон, по этому поводу масса репортажей - о шведских неонацистах, польских представителях разных движений...», - сказал Лавров.

«Дело не в том, кто кого представляет конкретно, и кто является гражданином какой страны (ббольшинство лидеров террористов - граждане РФ, которые не имеют никакого отношения к Донбассу, - УНИАН). Дело в том, насколько человек будет отвечать за договоренности, которые достигнуты», - сказал глава МИД РФ, заявив, что способность украинской власти договариваться вызывает большие сомнения.

Читайте такжеВ ответ на санкции МИД России назвал ЕС "унтер-офицерской вдовой"«Что касается ополченцев, надо дать шанс этим переговорам. Повторю еще раз: видеоконференции подтверждали, что проблем с выбором собеседников у Киева и ОБСЕ не существует, что касается представителей юго-востока», - отметил Лавров.

В то же время он заявил, что Крым - это территория России, и "никаких переговоров по Крыму ни с кем не было, нет и быть не может", сообщает Крим.Реалії.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте, нарушая все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ оказывает военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганска народная республика».

С 15 апреля в Донецкой и Луганской областях продолжается антитеррористическая операция.

23 июня в Донецке прошли переговоры по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. На встрече присутствовали спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Хайди Тальявини, чрезвычайный и полномочный посол России в Украине Михаил Зурабов, бывший президент Украины Леонид Кучма, лидер движения «Украинский выбор» Медведчук, депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич, экс-депутат Олег Царев, а также лидеры боевиков «ДНР» и «ЛНР».

27 июня в Донецке состоялись очередные переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

28 июня Кучма заявил, что принятие террористами решение сложить оружие во многом зависит от позиции России, и террористы не настроены на мирный процесс.

4 июля Шуфрич заявил, что возобновление активной фазы антитеррористической операции на Донбассе сорвало переговоры с лидерами террористами «ДНР» и «ЛНР».

12 июля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что представители так называемой «ДНР» умышленно избегают возможности проведения переговоров, несмотря на множество предложенных вариантов и мест их проведения.