Кучма, Шуфрич и Медведчук встретились с лидерами террористов Донбасса (фото)

Сегодня в Донецке состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана президента Украины Петра Порошенко по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В частности, с террористами говорили специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Хайди Тальявини, посол РФ Михаил Зурабов и экс-президент Украины Леонид Кучма.

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Во время переговоров самопровозглашенный "премьер" "ДНР" Александр Бородай заявил, что террористы обязуются прекратить огонь до 27 июня.