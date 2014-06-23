Кучма, Шуфрич и Медведчук встретились с лидерами террористов Донбасса (фото)
21:53, 23 июня 2014Политика
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В Донецке состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана Петра Порошенко.
Сегодня в Донецке состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана президента Украины Петра Порошенко по урегулированию ситуации на востоке Украины.
В частности, с террористами говорили специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Хайди Тальявини, посол РФ Михаил Зурабов и экс-президент Украины Леонид Кучма.
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Во время переговоров самопровозглашенный "премьер" "ДНР" Александр Бородай заявил, что террористы обязуются прекратить огонь до 27 июня.
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