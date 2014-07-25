МВД открыло дело в отношении главы "Справедливой России" за поддержку боевиков

Как сообщает пресс-служба МВД, установлено, что на официальном сайте партии "Справедливая Россия" было размещено письмо руководителя террористической организации "Луганская народная республика" ("ЛНР") Валерия Болотова №51 от 5 июля 2014 года, адресованное председателю названной политической партии Сергею Миронову.

Читайте такжеМВД открыло дела против Зюганова и Жириновского

В письме выражается благодарность за оказание гуманитарной помощи и финансовой поддержки представителям "ЛНР". Таким образом, отмечено в сообщении МВД, что к совершению уголовного правонарушения может быть причастен гражданин России Сергей Миронов.

Главным следственным управлением МВД по результатам рассмотрения материалов Управления борьбы с киберпреступностью МВД 25 июля внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса ("организация финансирования действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжким последствиям").

Главным следственным управлением МВД принимаются меры относительно вызова Сергея Миронова для проведения следственных действий. В случае неявки указанного лица будут приниматься меры относительно его принудительного сопровождения по решению следственного судьи к месту вызова. В дальнейшем указанному лицу будет объявлено о подозрении, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и объявлен розыск.