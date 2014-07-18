СБУ обнародовала доказательства передачи Россией террористам ЗРК "Бук" с экипажем

Об этом информирует ТСН.

Согласно сообщению, ЗРК переправили в Украину вместе с экипажем. 14 июля службой безопасности впервые были получены данные о том, что террористы имеют "Бук", однако информацию о пребывании установки на территории Украины тогда не удалось подтвердить.

Читайте такжеСБУ задержала двух россиян, которых подозревают в корректировке огня с установки "Бук"17 июля утром разведка узнала, что установка была передана с экипажем возле города Суходольск. В 9 утра "Бук-М" доставили в Донецк, потом к Первомайску. Также вместе с ЗРК "Бук" поступили 3 единицы самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".

В разговорах террористов с офицерами ГРУ ГШ ВС РФ понятно, что они ожидают не только техники и подкрепления, но и огневой поддержки с территории России.