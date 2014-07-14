Тимчук разъяснил сообщение о "вторжении России 15 июля"

"На границе России с Украиной в Ростовской области нами зафиксированы диверсионно-разведывательные группы российского спецназа. По нашим данным, командиры сориентированы на готовность к заброске (инфильтрации) в Украину 15 июля", - пишет Тимчук на странице в Фейсбук.

При этом он особо отмечает что, такого рода группы спецназа действовали на Донбассе на протяжении всего апреля 2014 года.

"Тогда вслед за заброской этих групп мы получили Славянск и др. «цитадели терроризма». Сейчас Россия, разочаровавшись в своих наемниках, пытается провернуть тот самый фокус", - говорится в сообщении.

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Ни о каком широкомасштабном вторжении России в Украину и начале «полноценной» войны между двумя государствами речь не идет. По словам Тимчука, пока что продолжается тайная война России против Украины. Идет она с марта 2014 года.

"Очень прошу журналистов внимательно слушать перед тем, как писать. Я понимаю стремление СМИ к резонансным сообщениям, но не надо устраивать панику. Врагу надо противостоять с холодным разумом", - говорится в сообщении.