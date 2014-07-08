В Донецкой области при попытке покинуть Украину задержан россиянин - член "ДНР"

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, мужчина пытался покинуть Украину пешком через пункт пропуска «Успенка». Однако пограничный наряд обнаружил, что россиянин не имеет миграционной карты.

Во время общения житель Москвы заметно волновался и не смог объяснить, откуда он следует и каким путем попал на территорию Украины.

Читайте такжеСМИ: В Донецке террористы расселились по общежитиям и ходят по городу небольшими группамиВо время осмотра пограничники нашли удостоверение «народного ополченца» «ДНР», подписанное террористом Стрелковым, блокнот с записями контактных телефонов и инструкциями по выходу на связь, карты Славянска, Краматорска, Донецка, Амвросиевки, 4 комплекта военной полевой формы и 3 пары армейской обуви и т.д.

Задержанного мужчину передали представителям антитеррористического центра.