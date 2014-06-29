Террористы из танка и минометов обстреляли блокпост под Славянском
14:55, 29 июня 2014Политика
0
Боевики продолжают вооруженные нападения на блокпосты, несмотря на перемирие.
REUTERS
Утром 29 июня, террористы начали обстрел блокпоста, где несут службу военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной гвардии Украины.
Читайте такжеЗа сутки на востоке Украины погибли пятеро украинских военных - СМИ
Блокпост расположен вблизи горы Карачун в Донецкой области.
"Обстрел блокпоста ведется из танка и минометов. Потерь среди личного состава военнослужащих нет", - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter