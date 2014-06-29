Террористы из танка и минометов обстреляли блокпост под Славянском

Утром 29 июня, террористы начали обстрел блокпоста, где несут службу военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной гвардии Украины.

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Блокпост расположен вблизи горы Карачун в Донецкой области.

"Обстрел блокпоста ведется из танка и минометов. Потерь среди личного состава военнослужащих нет", - говорится в сообщении.