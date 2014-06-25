На Луганщине боевики из минометов обстреляли два блокпоста украинских военных
Сегодня утром боевики обстреляли из минометов и стрелкового оружия блокпосты украинских военных в населенных пунктах Бирюково и Дьяково Луганской области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой.
По его словам, обстрел велся с 4-х до 6-и часов утра. Потерь среди украинских военных нет.
Также Чеповой отметил, что с момента объявления президентом Украины перемирия террористы свыше 40 раз открывали огонь в направлении мест дислокации украинских военных, привлеченных к антитеррористической операции.
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В то же время представитель информационного центра СНБО опроверг информацию о появлении у боевиков дополнительной бронетехники.
“Есть информация, что границу никакая техника не пересекала. По предварительной информации, это та же техника, которая уже находится, и она ездит по городам для, так сказать, поднятия боевого духа террористов, что у них вроде бы много бронетехники”, - сказал Чеповой.