МИД: Украинцам не стоит ждать введения безвизового режима с ЕС с 1 января 2015 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

Галибаренко уточнила, что сейчас в ЕС ожидают «эффективной имплементации законодательства по безвизовому режиму».

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«Это касается многих сфер: безопасности границ, борьбы с коррупцией, борьбы с дискриминацией, сотрудничества правоохранительных органов по безопасности на границах и главный вопрос - печать биометрических паспортов», - сказала она.

По словам первого заместителя министра, в сентябре и в октябре в Украине будут работать две экспертные миссии Европейского Союза, которые будут мониторить имплементацию второй фазы Плана действий по либерализацию визового режима.

Галибаренко сказала, что не может спрогнозировать, когда ЕС примет решение о введении безвизового режима для украинцев.

«Что касается сроков, то я не сторонник каких-то дедлайнов, поскольку этот вопрос зависит не только от Украины. В самом Европейском Союзе непростые и достаточно продолжительные процедуры относительно этого. В Европейском Союзе сначала должны увидеть доклады экспертных миссий, потом принять техническое решение, потом — политическое. Конечно, мы хотим жесткий срок — полгода, но это не будет означать, что с 1 января 2015 года, даже если все будет выполнено, у нас уже будет безвизовый режим. Поэтому не стоит порождать таких ожиданий, чтобы потом не было разочарований”, - сказала Галибаренко.

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Справка УНИАН. Евросоюз на саммите в ноябре 2010 года предоставил Украине План действий по либерализацию визового режима.

Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС. План состоит из двух этапов: подготовка необходимого законодательства и реализация реформ, а его положения касаются четырех сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, обеспечения общественного порядка и соблюдения гражданских прав и свобод.

23 июня Совет ЕС на уровне министров иностранных дел принял решение о переходе Украины к выполнению второй фазы Плана действий по либерализацию визового режима.