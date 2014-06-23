В Мариуполе СБУ задержала руководительницу террористов Воропаеву

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, установлено, что задержанная подстрекала местных жителей к неповиновению законным властям Украины и призывала к отсоединению Донецкой области от Украины и вхождению ее в состав Российской Федерации.

«По ее непосредственному указанию и участию 9 мая сепаратисты напали на здание Управления МВД Украины в Мариуполе, во время которого погибли люди, в том числе и правоохранители», - отмечается в сообщении.

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23 июня так называемого «рупора ДНР» задержали сотрудники СБУ и бойцы Национальной гвардии Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).