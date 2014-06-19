Под Красным Лиманом террористы отказались сдаться, силы АТО начали "боевую работу" - Тымчук

Об этом сообщил координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

По его данным, ночью в районе, где сосредоточились силы террористов, были разбросаны листовки, в которых силы АТО предлагали боевикам сложить оружие.

Читайте такжеНа Донбассе возобновили движение поездов между Красным Лиманом и Святогорском"В ультиматуме, предъявленном террористам, в соответствии с мирным планом Президента Украины, предлагалось сложить оружие и гарантировалось объективное расследование на предмет совершения преступлений по отношению к каждому из боевиков. Тем террористам, кто не запятнал себя кровью, гарантировалась свобода и безопасность", - пишет Тымчук.

Террористы отказались выполнить условия ультиматума, после чего силы АТО перешли к активным действиям.