Под Красным Лиманом террористы отказались сдаться, силы АТО начали "боевую работу" - Тымчук
После того, как пророссийские боевики в районе Красного Лимана ответили отказом на ультиматум сил АТО, началась операция по их обезвреживанию.
Об этом сообщил координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.
По его данным, ночью в районе, где сосредоточились силы террористов, были разбросаны листовки, в которых силы АТО предлагали боевикам сложить оружие.
Читайте такжеНа Донбассе возобновили движение поездов между Красным Лиманом и Святогорском"В ультиматуме, предъявленном террористам, в соответствии с мирным планом Президента Украины, предлагалось сложить оружие и гарантировалось объективное расследование на предмет совершения преступлений по отношению к каждому из боевиков. Тем террористам, кто не запятнал себя кровью, гарантировалась свобода и безопасность", - пишет Тымчук.
Террористы отказались выполнить условия ультиматума, после чего силы АТО перешли к активным действиям.