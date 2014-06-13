В боях с террористами в зоне АТО погибли 4 украинских силовика, 31 ранен – Тымчук
10:33, 13 июня 2014Политика
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В ходе боевых столкновений с террористами в приграничных с Россией районах погибло 4 украинских силовиков, ранено – 31.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.Читайте такжеУкраинские силовики уничтожили 2 танка, 3 БТР и 2 грузовика с оружием террористов - Тымчук
Тымчук также отметил, что точных данных о потерях среди террористов нет.
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