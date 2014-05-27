The Independent: Нет никаких шансов на завершение АТО в течении нескольких недель

В своей статье под названием «Анализ украинского кризиса: нет никаких шансов на то, что АТО может завершиться в течение нескольких недель, тем более нескольких часов» в газете The Independent Ким Сенгупта объясняет, почему, несмотря на свое заявления, Петр Порошенко не сможет завершить АТО за несколько часов.

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После избрания Петра Порошенко на пост Президента Украины военные самолеты нанесли удар по донецкому аэропорту, а Кремль заявил о своей готовности начать переговоры с новым лидером, чтобы попытаться положить конец ожесточенной борьбе на востоке страны.

Таким драматичным было начало президентской карьеры конфетного миллиардера. Но какое значение это будет иметь для его разделенной страны? После того как были объявлены результаты экзит-полов, согласно которым Порошенко одержал убедительную победу, по крайней мере, в тех областях, где голосование все-таки состоялось, он говорил об амнистии, примирении и необходимости реформ.

Но новый президент еще не вступил в должность, и неясно, какое влияние он имел, а может вообще не имел, на проведение военной операции, которую начал уходящий и. о. президента. «Шоколадный король», тем не менее, вряд ли имеет право показать сейчас слабость перед электоратом, который очень тревожит и злит раздел страны. Самое большое, что он мог сделать, это завуалировано раскритиковать проведение АТО, начатой ​​администрацией действующего президента Александра Турчинова два месяца назад.

Выступая на пресс-конференции в Киеве, в то время как боевые действия на востоке продолжались, Порошенко заявил, что «антитеррористическая операция не должна длиться два-три месяца, она должна длиться лишь несколько часов».

Те из нас, кто наблюдал за тем, как разворачивался конфликт, могут сказать с определенной степенью уверенности, что нет абсолютно никаких шансов на то, что наступательная операция может завершиться успешным возобновлением контроля над десятком больших и малых городов по всему региону в течение нескольких дней или недель, не говоря уже часов.

У украинских военных недостаточно оружия для этого, и многие солдаты регулярных войск заявили о своем нежелании принимать участие в кровавой междоусобной гражданской войне, которая приведет к убийству мирных жителей.

Такой сценарий, возможно, нравится недавно сформированной Национальной гвардии и частным батальонам, которых финансируют олигархи, но они, как правило, плохо показывают себя в противостояниях с хорошо вооруженными боевиками. Многие из них служили в украинской и российской армии.

Киевские власти осуществляет наступательную операцию также и в медиа-пространстве, рассказывая о своей «антитеррористической операции», в основном в соц. сети Facebook. И.о. министра внутренних дел Арсен Аваков часто публикует непроверенную информацию. Однако сегодняшнее сообщение Владислава Селезнева, пресс-секретаря АТО, опубликованное на Facebook, по-видимому, отображает реальную картину того, что произошло. Военные пошли в атаку после того как боевики захватили аэропорт.

Денис Пушилин, лидер сепаратистов, признал, что отправил своих бойцов, чтобы они противостояли силам «киевской хунты». «Председатель совета правления» Донецкой Народной Республики, однако, две недели назад лишился права отдавать военные приказы. Полковник Игорь Стрелков, из Славянска, военного оплота сепаратистов, теперь командует народным ополчением и, соответственно, должен быть ответственным за операцию по захвату аэропорта.

Вопрос в том, готов ли г-н Порошенко продолжать эту военную операцию, которая может затянуться на несколько месяцев, в результате чего увеличится количество жертв и ситуация станет еще более нестабильной. А может он, продемонстрировав силу, начнет переговоры с сепаратистами, и в итоге согласится на федерализацию страны, которая сейчас кажется единственным выходом для Украины, если она хочет выжить как государство?

Порошенко, который не любит, когда его причисляют к олигархам, а предпочитает, чтобы его называли просто успешным бизнесменом, должен будет вести переговоры с Кремлем. Он уже заявил о своем стремлении начать диалог, подчеркнув: «без России невозможно говорить о безопасности всего региона».

Перед выборами Владимир Путин, который неоднократно обвинял киевское правительство в нелегитимности, заявил о своей готовности сотрудничать с новым президентом. Сегодня Сергей Лавров, министр иностранных дел, подтвердил: «Мы готовы к диалогу с представителями киевских властей, с Петром Порошенко».

Москва по-прежнему жалуется, что президентские выборы не должны были проводиться до тех пор, пока не будет обсужден проект новой конституции, в которой была бы прописана возможность федерализации, которую Россия очень поддерживает. Но кроме этого, признав Порошенко законным лидером, у Кремля больше не осталось оправданий, чтобы не пытаться найти быстрое решение для урегулирования ситуации на востоке.

Москва больше не может обвинять украинский парламент в том, что там одни фашисты.

В правительстве, которое пришло к власти после изгнания Виктора Януковича, действительно были экстремисты. Но в то время как ультраправые силы одержали победу на европейских парламентских выборах, украинский электорат дал им решительный отпор. Олег Тягнибок, кандидат от партии «Свобода», получил около 1,3 % голосов, в то время как Дмитрий Ярош, из Правого сектора, членов которого обвиняли в убийствах на востоке Украины, совершенных по заказу киевских властей, набрал лишь 1,1 %, согласно данным экзит-полов.

Насколько Москва контролирует сепаратистов? Полковник Стрелков, настоящее имя которого Игорь Гиркин, работает на ГРУ, российскую военную разведку, согласно данным украинского правительства и ЕС. Никаких убедительных доказательств этого, надо сказать, не было предоставлено. Но есть свидетельства того, что он, по крайней мере, имеет связи членами аппарата безопасности Кремля. Почему, возникает вопрос, командир ополченцев приказал своим боевикам захватить аэропорт в Донецке, начав сражение с военными, в тот момент, когда стало известно, что Петр Порошенко становится президентом, и, возможно, появился шанс на мирное урегулирование?