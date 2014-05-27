Донецкий мэр: Среди раненых в АТО боевиков есть жители Грозного, Гудермеса и Москвы

Среди раненых в результате проведения АТО в Донецке, которые находятся в больницах, восемь граждан России, в том числе жители Грозного и Москвы.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал Донецкий городской голова Александр Лукьянченко, передает корреспондент "ОстроВа".

По словам мэра, в результате АТО в больницах Донецка на данный момент находится 43 пострадавших.

Читайте такжеБойцы батальона «Восток» в Донецке признались, что они «кадыровцы»

"Одна женщина и 42 мужчины. Восемь - жители Донецка, восемь - граждане России, в том числе жители городов Грозный, Гудермес, Москва", - сказал он.

По словам мэра, среди пострадавших есть также и жители Крыма.

Место проживания 18 раненых не установлено.

Читайте такжеМИД призывает мир заставить Кремль не перебрасывать террористов и оружие в Украину

Как ранее сообщал Лукьянченко, по официальным данным, в ходе АТО погибли 40 человек. При этом, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, правильно ли они понимают, что не все погибшие обнаружены ввиду большого количества фрагментов тел в районе аэропорта, мэр сказал: "Да, вы правильно поняли".