Руководство АТО выдвинуло террористам ультиматум

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Селезнев заявил на брифинге.

Селезнев рассказал о ситуации в Донецке. По его словам, утром 26 мая, а именно в 4.30, около 200 боевиков, среди которых были иностранцы, захватили аэропорт. После этого руководство АТО выдвинуло боевикам ультиматум о капитуляции. Тем, кто готов сложить оружие, руководство АТО гарантировало безопасность.

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“Однако боевики не приняли наши условия. Поэтому были начаты действия по уничтожению террористов. Была применена авиация. И террористы, которые находились в терминале аэропорта, были уничтожены или рассеяны. Мы имеем разведданные обо всех объектах, где находятся боевики. Сейчас мне известно, что выдвинут еще один ультиматум: в случае, если боевики не сдадутся, по этим объектам будет нанесен удар с применением высокоточного специального оружия”, - сказал Селезнев.

При этом он подчеркнул, что украинские силовики не воюют с гражданским населением и не допустят, чтобы в ходе ликвидации террористов пострадали гражданские.

Также Селезнев опроверг распространенную в Интернете информацию о смертях гражданских лиц в Донецке от оружия украинских силовиков. Вместе с тем он отметил, что среди террористов есть иностранные наемники, в том числе и выходцы с Кавказа. В то же время Селезнев сказал, что не может утверждать, из какого именно региона Кавказа эти наемники и являются ли они чеченцами.

Как сообщал УНИАН, ночью 26 мая на территорию Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева приехали несколько десятков вооруженных представителей так называемой «Донецкой народной республики» и требовали вывести украинских военных, которые охраняют внутренний периметр аэропорта. Позже в так называемой ДНР заявили, что взяли аэропорт Донецка под контроль.

26 мая в 13.00 после того как террористы отказались сложить оружие, антитеррористическая операция вошла в активную фазу. Против террористов было задействовано 2 самолета Су-25, которые осуществили предупредительные выстрелы.

В ответ был открыт огонь из всех видов вооружения. После этого к работе подключились 2 самолета МиГ-29 и 4 вертолета Ми-24. После того как они "отработали" территорию, с вертолета высадился десант для зачистки.

Сегодня пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский сообщил, что бой с террористами в Донецке прекращен, они понесли существенные потери.

Также Дмитрашковский сообщил, что антитеррористическая операция будет продолжаться до полного уничтожения террористов. Против них могут применить «высокоточное оружие».

Кроме того, в ночь с 26 на 27 мая боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» ограбили и подожгли спортивную арену «Дружба», причинив ей значительный материальный ущерб.

Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что ситуация на востоке Украины сложная, но силы антитеррористической операции за вчерашний день не понесли потерь.