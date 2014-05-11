В Луганске боевики похитили проукраинского активиста и удерживают его в СБУ

В Луганске похитили очередного проукраинского активиста. Это произошло днем в субботу, 10 мая, сообщает корреспондент ТСН.ua.

Михаил Логвиненко собирался выехать за город, но по дороге его перехватили боевики-сепаратисты. Родственники, которые не дождались в условленном месте, начали обзванивать коллег и друзей, надеясь, что они имеют какую-то информацию.

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Мобильный Михаила долгое время не отвечал, а потом на один из звонков ответил незнакомый мужской голос. Он сообщил, что владелец телефона захвачен в заложники и находится в здании луганской СБУ. Никаких требований для освобождения воры не выдвинули.

"Ты следующая", - сообщил собеседник коллеге Михаила, которая звонила.

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По слухам, бандиты намерены держать активиста до вечера воскресенья, когда закончится провозглашенный ими псевдореферендум. Проверить правдивость этой информации пока невозможно.