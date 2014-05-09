Жители Луганщины: в городе боятся боевиков, нам нужна поддержка Киева

Большинство жителей г. Ровеньки Луганской области не поддерживают отделение Востока, но многие просто опасаются за свою жизнь.

Об этом сообщают горожане в письме, переданном УНИАН.

"С 5 мая у нас в городе перестал показывать канал 1+1, вместо этого идет Россия 24. С 8 мая перестали показывать УТ-1, НТН, вместо них идет ОРТ и еще какой-то российский канал", - отмечают они.

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По их словам, ретрансляционная вышка расположена на перекрестке дорог, ведущих на Луганск и поселок Пролетарский. 5 мая боевики навезли туда бетонных блоков и покрышек, и организовали два блокпоста.

"Большинство жителей города не поддерживают отделение востока, но многие просто опасаются за свою жизнь, так как оружие оказалось в руках всякого сброда зэковской наружности. Нам нужна поддержка Киева, чтобы навести порядок", - подчеркивают они.

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"Милиция в городе практически недееспособна. Отдельные работники поддерживают идеологию и мнение сепаратистов, и не только младший и средний состав, но и руководство - зам по общественной безопасности Белогуров В.В. в частности. Его давно нужно люстрировать!", - пишут они.

"Восток за единую Украины, помогите не повторить судьбу Крыма, мы не хотим жить в России. Слава Украине!", - резюмируют жители Луганщины.