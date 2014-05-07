ЦИК: Крымчанам для голосования на выборах президента придется минимум дважды выехать на материк

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский отмечает, что крымчанам для того, чтобы проголосовать на выборах президента Украины, придется, как минимум, дважды выехать на материк.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

Охендовский отметил, что в законе о статусе временно оккупированных территорий есть механизм для голосования крымчан на внеочередных выборах президента Украины. Это механизм временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса.

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"Например, человек фактически живет в Киеве, но зарегистрирован в Черкассах. Есть выбор: обратиться в орган ведения реестра или в Киеве, или в Черкассах с заявлением о смене места голосования, обосновывая его наличием постоянного места работы, наймом жилья, необходимостью ухода за родственниками и т.д. и прилагая соответствующие подтверждающие документы», - сказал глава ЦИК.

На основании такого заявления, отметил он, орган ведения реестра принимает решение о включении избирателя в список на том избирательном участке, к которому относится удобный для него избирательный адрес. Одновременно – об исключении его из списка на его «родном» участке. «Но это – только для одного дня голосования, только на один раз», - добавил Охендовский.

Для жителей Крыма этот механизм упрощен - им не нужно подавать документы, обосновывающие необходимость смены места голосования. Достаточным основанием будет наличие паспорта с крымской пропиской.

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Впрочем, это означает, что крымчанину, желающему проголосовать на президентских выборах 25 мая, нужно будет выехать в населенный пункт, где он хочет голосовать, предъявить там паспорт и подать заявление в орган, ведущий реестр избирателей. Заявление, как заверяет Охендовский, будет рассмотрено в кратчайший срок. Подать такое заявление необходимо не позднее, чем за пять дней до голосования. То есть, до 19 мая включительно.

Следующим шагом будет поехать на указанный участок и проголосовать. Для голосования во втором туре выборов, если таковой будет, ему нужно будет повторить ту же процедуру.

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По словам председателя ЦИК, по состоянию на 6 мая подобные заявления подало 593 человека, половина из которых пожелала голосовать в Николаевской области. Всего ЦИК ожидает несколько тысяч таких заявлений о смене места голосования.