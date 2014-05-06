Канивец: ЦИК поставила кандидатов в президенты в неравные условия

Об этом заявил Олег Канивец, народный депутат Украины, руководитель избирательного штаба кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко.

Как известно, 14 апреля было образована ОИК, утвержден их персональный состав и распределены руководящие должности между всеми кандидатами на пост Президента Украины. Здесь принцип пропорциональности был соблюден.

«После того, как с избирательной гонки сошли Наталья Королевская и Олег Царев, освободилось 49 руководящих должностей в ОИК от этих кандидатов. Они должны быть пропорционально распределены между всеми кандидатами. Но в ЦИК, очевидно, свое видение пропорциональности. Следовательно, кандидаты в президенты оказались в неравных условиях. В законе же «О выборах Президента Украины» сказано, что для участие в избирательном процессе все кандидаты должны иметь равные права и возможности», - отмечает Канивец.

Руководитель избирательного штаба кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко отметил, что штаб Гриценко подал соответствующий иск о признании противоправным и отмене постановления № 468 до Киевского апелляционного административного суда. «7-го мая в 12:00 суд должен рассмотреть наше исковое заявление», - говорит Канивец.