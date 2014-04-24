Журналисты-шпионы с НТВ вели съемку скрытой камерой в очках - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в УСБУ в Днепропетровской области.

«Во время съемок иностранные граждане использовали техническое устройство закамуфлированное под очки с вмонтированной видеокамерой высокого разрешения, которая имеет признаки специальных технических средств негласного получения информации», - говорится в сообщении УСБУ.

Мужчин доставили в управление СБ Украины в Днепропетровской области. Один из них предъявил паспорт гражданина Республики Беларусь и представился журналистом российского телеканала НТВ и сообщил, что приехал для подготовки репортажей об Украине.

Вместе с тем у указанных граждан удостоверения журналистов отсутствовали. У иностранцев изъяты две фотокамеры, ноутбук и очки со встроенной миниатюрной видеокамерой.

По информации УСБУ, экспертиза подтвердила, что изъятые очки являются специальными техническими средствами (СТС), использование которых, согласно действующему законодательству, в Украине запрещено.

Читайте такжеЗа последний месяц задержано столько же шпионов и диверсантов, как за все времена независимости - СБУПо данному факту следственным отделом УСБУ в Днепропетровской области начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК Украины.

Во время расследования следователями установлено, что гражданин Белоруссии совершил контрабанду спецустройства. Указанные действия квалифицированы по ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось о задержании сотрудников российского канала НТВ, среди которых оказался Степан Чирич - работник российской продюсерской компании, делающей программы для НТВ.

В самооборонцев и милиции вызвало подозрение то, что шпионы якобы делали сюжет о протестантском пасторе Бобе Ларсоне, однако на их камерах были только снимки различных админзданий области и точек ПВО.