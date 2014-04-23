Источник в МВД рассказал о пытках депутата Горловского горсовета

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Пытали чудовищно. Лучше эти фото никому не видеть. Это делали не люди, а звери. Жгли огнем, резали ножами.... Эксперты показывают - чисто кавказский почерк. Кавказ в Донецкой области. Есть два свидетеля, которые видели как пытали этих людей в здании, которое контролируют "зеленые человечки", что именно они охраняли комнату пыток. Сейчас там же в Славянске исчез американский журналист и еще несколько граждан Украины", - пишет он.

Читайте такжеМВД: сепаратисты причастны к убийству депутата Горловского горсовета

"Если генералы из антитеррористических сил будут по-прежнему так вызывающе пассивны и завтра, то возникает вопрос - из чьего бюджета они получают зарплату? Тогда они соучастники тоже военных преступлений", - подчеркнул он.