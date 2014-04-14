Под Верховной Радой требуют отставки Авакова и Турчинова

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

В МВД столицы отметили, что неизвестно с какой должности протестующие требуют убрать Турчинова.

В то же время люди недовольны действиями Авакова в должности министра внутренних дел.

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По сообщениям правоохранителей пикетчики обращаются вежливо, впрочем для обеспечения правопорядка в случае его нарушения к месту происшествия направлены работники милиции.

Также в ГУМВД Украины в г. Киеве призвали участников акции протеста не прибегать к радикальным действиям и не нарушать общественный порядок "поскольку любые проблемные вопросы можно решить путем диалога".