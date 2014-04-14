Под Верховной Радой требуют отставки Авакова и Турчинова
23:03, 14 апреля 2014Политика
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Около 150 человек пикетируют Верховную Раду с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя парламента, и.о. президента Александра Турчинова.
Под Верховной Радой требуют отставки Авакова и Турчинова / REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.
В МВД столицы отметили, что неизвестно с какой должности протестующие требуют убрать Турчинова.
В то же время люди недовольны действиями Авакова в должности министра внутренних дел.
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По сообщениям правоохранителей пикетчики обращаются вежливо, впрочем для обеспечения правопорядка в случае его нарушения к месту происшествия направлены работники милиции.
Также в ГУМВД Украины в г. Киеве призвали участников акции протеста не прибегать к радикальным действиям и не нарушать общественный порядок "поскольку любые проблемные вопросы можно решить путем диалога".
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