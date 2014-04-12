В Черниговской области задержали диверсанта, который снимал на телефон зенитно-ракетную часть

В Черниговской области вечером 11 апреля неподалеку от одного из подразделений зенитно-ракетной части военнослужащие задержали диверсанта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины

”Около 18.20 на мобильный телефон одного из офицеров пришел анонимный телефонный звонок с сообщением, что вблизи расположения одного из зенитных ракетных подразделений находится неизвестное лицо, которое наблюдает за расположением подразделения и проводит его съемку на мобильный телефон”, - говорится в сообщении.

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Неизвестный мужчина был задержан офицером части Вооруженных сил Украины совместно с правоохранителями.

”Во время проведения досмотра автомобиля задержанного были обнаружены: малая саперная лопатка, бейсбольная бита, бинокль, мобильный телефон и тетрадь. В мобильном телефоне задержанного были спутниковые изображения местности и инструкция по изготовлению взрывчатки. В тетради был изображен маршрут движения”, - отмечается в сообщении.

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По предварительным данным, цель пребывания возле данного подразделения мужчина объяснил изучением дислокации военных частей, которые расформированы и высвобождены из военных городков.