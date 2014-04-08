В Раде бьют Симоненко. Объявлен перерыв

Во время выступления лидера КПУ Петра Симоненко в Раде началась драка.

Спикер парламента Александр Турчинов объявил перерыв на 10 минут.

Лидер КПУ выступал с критикой действий властей, что, по его мнению, привели к дестабилизации ситуации на Востоке. В частности, по его мнению, сепаратистские выступления были организованы не извне, а местными жителями.

Как передает корреспондент УНИАН , во время выступления с трибуны лидера КПУ Петра Симоненко двое депутатов от фракции "Свобода" подбежали к трибуне и силой вытолкнули его в сторону. Выступление Симоненко касалось событий на Востоке Украины .

После этого к трибуне сбежались представители разных фракций, завязалась драка.

Читайте такжеОнлайн-трансляция заседания Верховной РадыВ связи с этим председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил перерыв в заседании на 10 минут.

Представители оппозиции начали скандировать: "Фашисты!".

То же время сейчас Турчинов предлагает продолжать работу, о перерыве уже не идет.

Он обращается к депутатам с тем, чтобы все успокоились и занимались принятием важных вопросов.