Россия усилит цензуру в Крыму

Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обещает очистить Крым от «вредной» информации.

Как сообщает пресс-служба Министерства информации и массовых коммуникаций Крыма, об этом глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил на встрече с самопровозглашенным председателем правительства Крыма Сергеем Аксеновым.

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«Я думаю, что мы в тесном контакте с Министерством информации и массовых коммуникации Республики Крым будем за этими вопросами надзирать и очистим пространство от вредной информации», - заявил Жаров.

В частности, речь идет о борьбе с пиратским контентом, блокировке сайтов экстремистского содержания, прекращении деятельности сайтов, распространяющих опасный контент.

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Аксенов считает, что в марте ситуация на информационном рынке Крыма улучшилась. «Это случилось благодаря тому, что мы полностью перешли на российские стандарты. Мы рады, что у нас нет тлетворного влияния непонятного телевидения, поэтому у людей хорошее настроение. А на юго-востоке Украины, к сожалению, сегодня нет возможности для вещания российских каналов и люди находятся под определенным зомбированием нескольких вражеских каналов. Вражеских, потому что они откровенно переворачивают все информационное поле с ног на голову, дают недостоверную информацию о происходящих на Украине событиях. Я уверен, что совместными усилиями нам удастся доносить правдивую информацию, в том числе до жителей юго-востока Украины», - заявил он.

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Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Министерство иностранных дел Украины заявило решительный и категорический протест против признания РФ самопровозглашенной Республики Крым как субъекта международного права. МИД Украины подчеркивает, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом.