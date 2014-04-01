В Украине могли остаться атомные бомбы - СМИ

У Украины может быть возможность нанести ядерный удар. Несмотря на безъядерный статус страны, на территории Украины могли остаться ядерные бомбы. Их мощность настолько велика, что может буквально преобразить врага в "ядерную пустыню", говорится в сюжете программы Гроші, сообщает ТСН.ua.

Украина променяла ядерное оружие на международные гарантии своего суверенитета. Но они не выполняются. Поэтому журналисты программы решили разобраться, способна ли Украина восстановить свой ядерный потенциал и не выполнять условия договора.

Оказывается, Украине не хватает денег для создания бомбы. Специалистов в страны целая армия, ресурсы есть. Присутствуют даже носители, которые могут отправить бомбу на территорию врага, и уникальная техника мирового образца для создания боеголовок. Да и топлива для ракет хватит на десять лет.

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"Денег нет. Все есть. Ресурс есть. Головы есть. Денег нет", - рассказывают эксперты о возможности создания бомбы. И денег нужны миллиарды.

Но если на выделение средств пока ждать не стоит, то возможность найти старых запасов никто не отвергает. Во время разоружения из Украины должны были вывести 1272 ядерные боеголовки. Одна из них исчезла. Тайно перепродать ее другим государствам было невозможно, ведь речь идет о ядерном боеприпасе в 550 килотонн. Для сравнения, в бомбе сброшенной на Хиросиму, было всего 12.

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Кроме того, на территории государства потерялись два тяжелых стратегических ядерных бомбардировщика. Ядерные ракеты УР-100Н УТТХ официально были ликвидированы в 99 году, а спустя годы оказалось, что в закромах страны их еще 31 единица.

Поэтому кое-кто из профессоров не на камеру предполагает, что возможно миллиардов и не понадобится. Теоретически случайно потерявшегося в Украине ядерного арсенала могло бы хватить на десяток превентивных ударов, которые бы успокоили нрав агрессора.

Напомним, что скандальный Киселев и Ко начали пугать США ядерным ударом. Киселев кичится тем, что Россия с легкостью превратит США в радиоактивную пыль.