Киселев угрожает США ядерным оружием

Об этом он заявил в эфире итоговой программы на канале Россия.

Так он заявил, что "Россия – единственная страна, которая может превратить США в радиоактивный пепел".

Как известно, Киселев уже давно исполняет роль рупора Кремля. Он еще с осени ведет пропагандистскую войну против, сначала против евроинтеграции Украины, потом против Евромайдана. При этом неоднократно были допущены намеренные фальсификации в подаче информации об Украине.