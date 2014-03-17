Киселев угрожает США ядерным оружием
00:12, 17 марта 2014Политика
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Российский пропагандист Дмитрий Киселев угрожает США ядерным оружием.
Киселев угрожает США ядерным оружием, svoboda.org
Об этом он заявил в эфире итоговой программы на канале Россия.
Так он заявил, что "Россия – единственная страна, которая может превратить США в радиоактивный пепел".
Как известно, Киселев уже давно исполняет роль рупора Кремля. Он еще с осени ведет пропагандистскую войну против, сначала против евроинтеграции Украины, потом против Евромайдана. При этом неоднократно были допущены намеренные фальсификации в подаче информации об Украине.
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