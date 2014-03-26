Адмирал Кабаненко называет потерю кораблей в Крыму национальной трагедией

Основной боевой потенциал Военно-морских сил Украины утрачен в нарушение всех международных норм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал бывший первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Кабаненко во время пресс-конференции.

«Мы должны констатировать, что основной боевой потенциал Военно-морских сил утрачен. Это сделано в нарушение всех международных принципов и конвенций, потому что есть иммунитет военного корабля, - это территория государства флага. То, что произошло, - это акт вооруженной агрессии против Украины, потому что это было осуществлено путем специальных операций», - отметил он.

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«У нас были возможности своевременно вывести корабли, у нас есть возможности других пунктов базирования вне границ Крыма, и эти возможности могли быть использованы», - считает Кабаненко.

«В данной ситуации пространство для деятельности не закрыто. Мы должны думать, как сегодня восстановить свой флот, это непростая задача, потому что, то количество кораблей, которое мы потеряли, я расцениваю как национальную трагедию», - сказал бывший первый заместитель начальника Генштаба ВСУ.

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Как сообщал УНИАН, в Крыму российские военные захватили 51 судно ВМС Украины. Сейчас Украина сохраняет контроль над 10 кораблями.

"Боевые корабли, катера и суда обеспечения, которые остаются в составе ВМС Украины: Фрегат "Гетьман Сагайдачний" - U130, артиллерийский катер "Скадовськ" - U170", - написал на своей странице в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук.

Кроме того, в состав вспомогательных кораблей, которые остаются в составе ВМС Украины, входят 3 судна и 5 катеров.

В список боевых и вспомогательных кораблей и судов ВМСУ, над которыми поднят флаг России, входит 51 украинское судно.