Музыкант из Одессы написал песню о прокурорше Крыма «Ах, какая няша, прокурор Наташа»

19:26, 26 марта 2014
Политика
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Одесский композитор и музыкант Саша Благов написал шуточную песню о незаконной прокурорше Крыма Наталье Поклонськой, которая стала звездой интернета.

Песня называется «Ах, какая няша, прокурор Наташа, обвиняй меня, обвиняй»

Наталья Поклонская стала известной после своей пресс-конференции, которая состоялась 11 марта. Это был первый рабочий день Поклонской в качестве прокурора Крыма.

Видео с пресс-конференции, опубликованое на Youtube, только за две недели собрало более миллиона просмотров. Пользователи интернета даже придумали прозвище для нового прокурора, ее стали называть "прокурором - няшей" или "няшей Наташей" .

МВД Украины в свою очередь, объявило в розыск нелегитимную прокуроршу Крыму Поклонскую.

Ее подозревают в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Наказание за эти преступления предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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