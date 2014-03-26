Нелегитимную прокуроршу Крыма объявили в розыск
13:29, 26 марта 2014Политика
9 0
На официальном сайте Министерства внутренних дел Украины появилась информация о розыске незаконной прокурорши Крыма Натали Поклонской.
Поклонську объявили в розыск / МВД
Анкета нелегитимной прокурорши Крыма появилась в разделе "Лица, скрывающиеся от органов исполнительной власти" на сайте МВД.
Читайте такжеЭкс-министр энергетики Ставицкий объявлен в розыск
Ее подозревают в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Наказания за эти преступления предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter