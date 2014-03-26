Нелегитимную прокуроршу Крыма объявили в розыск

Анкета нелегитимной прокурорши Крыма появилась в разделе "Лица, скрывающиеся от органов исполнительной власти" на сайте МВД.

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Ее подозревают в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Наказания за эти преступления предусматривают до 10 лет лишения свободы.