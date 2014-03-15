Свободовцы назвали Шуфрича "агентом Кремля"

12:30, 15 марта 2014
Политика
5 0

В Верховной Раде произошел спор между народными депутатами из фракций “Свобода” и Партии регионов.

“Свобода” звинуватила Шуфрича в тому, що він виконує кремлівський сценарій

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как с трибуны парламента начал выступать народный депутат Нестор Шуфрич (фракция Партии регионов).

Он подчеркнул, что “власть должна обеспечить общественный покой и безопасность наших граждан”. “Делаем все, чтобы стабильность и порядок в страну поступили, но это очень сложно делать, когда в регионах, которые имеют определенные настроения, направляются провокаторы правых радикальных объединений, которые сегодня провоцируют противостояние”, - подчеркнул Шуфрич.

После этих его слов к трибуне подошли народные депутаты из фракции “Свобода” с вопросом: “Какие радикалы в Донецке убили нашего парня?”. 

Следовательно, фракция “Свобода” обвинил Шуфрича в том, что он выполняет кремлевский сценарий, говоря о каких-то радикальных людях, которые якобы направляются в регионы из правых радикальных объединений.

В результате того, что депутаты сдерживали друг друга столкновения не произошло. Председатель ВР Александр Турчинов объявил перерыв на 15 минут, отметив, что после нее предоставит всем возможность выступить.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter