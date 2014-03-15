Свободовцы назвали Шуфрича "агентом Кремля"

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как с трибуны парламента начал выступать народный депутат Нестор Шуфрич (фракция Партии регионов).

Он подчеркнул, что “власть должна обеспечить общественный покой и безопасность наших граждан”. “Делаем все, чтобы стабильность и порядок в страну поступили, но это очень сложно делать, когда в регионах, которые имеют определенные настроения, направляются провокаторы правых радикальных объединений, которые сегодня провоцируют противостояние”, - подчеркнул Шуфрич.

После этих его слов к трибуне подошли народные депутаты из фракции “Свобода” с вопросом: “Какие радикалы в Донецке убили нашего парня?”.

Следовательно, фракция “Свобода” обвинил Шуфрича в том, что он выполняет кремлевский сценарий, говоря о каких-то радикальных людях, которые якобы направляются в регионы из правых радикальных объединений.

В результате того, что депутаты сдерживали друг друга столкновения не произошло. Председатель ВР Александр Турчинов объявил перерыв на 15 минут, отметив, что после нее предоставит всем возможность выступить.