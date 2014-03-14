В Луганске СБУ задержала «народного губернатора» Харитонова

Эту информацию УНИАН подтвердила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко, не уточнив подробностей.

Как сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах Луганской области, на данный момент Харитонова уже переправили в Киевское управление СБУ.

При этом, как сообщают луганские СМИ, Харитонов был задержан правоохранителями вечером четверга, 13 марта.

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Так, местные журналисты утверждают, что вчера лидера «Луганской гвардии» пригласили в областное Управление СБУ для беседы. Через несколько часов его отпустили, и Харитонов отправился на встречу в кафе «Плакучая ива» в старом центре города.

«Когда Харитонов вышел из кафе и перешел дорогу, к нему и его знакомым на большой скорости подъехал темный микроавтобус. Он резко затормозил, и оттуда выскочило несколько человек в черной униформе, бронежилетах и масках (предположительно - бойцы группы «Альфа»). Они скрутили Харитонова на глазах у его спутников, бросили в машину и увезли», - сообщают СМИ со ссылкой на свидетелей задержания, отмечая, что в числе свидетелей был также один из депутатов Луганского городского совета.