Яценюк заявил, что в последние годы в Украине осуществлялась диверсия по подрыву обороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Органы прокуратуры и военной прокуратуры должны начать расследование и аресты всех, кто был причастен к хищению имущества Министерства обороны», - сказал Яценюк.

По его мнению, в последние годы в стране осуществлялась целенаправленная и системная диверсия по подрыву национальной безопасности и обороны. «Сейчас дошло до того, что в срочном порядке правительство занимается тем, что мы поставляем ТС-1 для того, чтобы летали самолеты, дизель, бензин. При том, что бюджетных назначений на такие расходы нет. Не буду вдаваться в подробности того, как мы это сделали, но сделали», - сказал глава правительства.

Читайте такжеЯценюк уже почти неделю не может связаться ни с Путиным, ни с МедведевымОн также сообщил, что сейчас решается вопрос поставок вещевого имущества. «Те цифры, которые мне подали о состоянии Государственного материального резерва, а также об исключении из НЗ товарно-материальных ценностей - просто удивляют», - сказал глава правительства.

Ранее исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов призвал Верховную Раду поддержать решение Совета национальной безопасности и обороны о создании на базе внутренних войск МВД Национальной гвардии Украины.

По словам Турчинова, учитывая угрозу, что существует на сегодня, СНБО принял решение о том, чтобы “создать на базе внутренних войск Украины Национальную гвардию, цель которой - защитить Украину и граждан от любых преступников, от внешней и внутренней агрессии”.