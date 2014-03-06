ОБСЕ: Референдум может спровоцировать столкновения между этническими группами АРК

В ОБСЕ считают, что референдум относительно статуса Крыма может усилить риск возникновения напряжения между разными этническими группами автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сказала Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Астрид Торс.

“Наши собеседники в Крыму отмечали, что связи между представителями разных этнических групп уменьшились, иногда они вообще разрываются, люди ощущают страх относительно возможных изменений в отношениях друг с другом. Вопрос референдума также усиливает риск возможного возникновения столкновений между разными этническими группами в случае, если будут провокации”, - сказала Торс.

Она также отметила, что отношение к этническим национальным меньшинствам в Украине не изменилось.

“Относительно возможного физического насилия к некоторым представителям разных этнических групп, то все наши собеседники говорили, что не замечали таких фактов”, - сказала Торс, добавив, что в то же время в СМИ были определенные сообщения противоположного содержания.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, Верховная Рада Крыма на закрытом заседании перенесла с 30 на 16 марта всекрымский референдум о статусе автономии.

Об этом сообщил на митинге под стенами крымского парламента вице-спикер совета автономии Сергей Цеков.

По его словам, на референдум выносится два вопроса: первый - «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта?»; второй вопрос - «Вы за возобновление Конституции Крыма 1992 года, где Крым является частью Украины, но фактически имеет полномочия отдельного государства?».

Напомним, здания Совмина и Верховной Рады Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные с оружием. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".

Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.

Тогда же парламент назначил проведение всекрымского референдума о расширении полномочий автономии на 25 мая. Позже ВР АРК перенесла референдум на 30 марта.

4 марта Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство об обеспечении иска Генеральной прокуратуры Украины о признании противоправными и отмене решений Верховной Рады Крыма о выражении недоверия Совету министров АРК и прекращении его деятельности, назначении Сергея Аксенова на должность председателя Совета министров АР Крым, а также об организации и проведении местного референдума по вопросам совершенствования статуса и полномочий автономии.

В то же время, в ЦИК заявляют, что юридической базы для проведения референдума в Крыму нет. Как заявил в комментарии УНИАН член Центральной избирательной комиссии Юрий Донченко, в законе о всеукраинском референдуме, в его заключительных и переходных положениях, определено, что утратил действие закон о местных референдумах, а новый закон Верховная Рада еще не разработала.