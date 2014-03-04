Представитель США в СБ ООН назвала вымышленными доводы РФ о легитимности ввода войск в Украину

Об этом она заявила во время экстренного заседания Совбеза ООН.

"Нет никаких доказательств притеснения российских национальных меньшинств в Украине в целом, и в Крыму в частности. Все о чем говорят представители России - это вымышленные угрозы", - сказала она.

«Если послушать российского представителя можно подумать, что московская власть является бригадой быстрого реагирования для совета по правам человека и выступление не основано на фактах реальности», - отметила Саманта Пауэр.

Януковича она назвала недействительным Президентом, а соглашения 21 февраля ничего не значащей бумажкой. Она призвала РФ вернуть свои вооруженные силы на базы.

Как сообщал УНИАН,представитель России в СБ ООН Виталий Чуркин заявляет, что экс-президент Украины Виктор Янукович попросил президента России Владимира Путина ввести войска в Украину.