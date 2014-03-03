Мы все были заложниками преступного режима - Коломойский

Игорь Коломойский поблагодарил все организации Майдана, которые приняли участие в востании и проявили нежелание жить под каблуком и под диктатурой.

"Днепропетровск испытал нелегкие времена во время Майдана - он показал свою гражданскую позицию, он сказал, что хочет в Европу и не хочет жить при преступном режиме. Мы все были заложниками этого режима - и простые граждане, и олигархи, и чиновники", - заявил Коломойский.

Он отметил, что Украина еще не полностью стала гражданским обществом.

"Но лет через 18 вырастет новое поколение, которое не будет терпеть таких, как Янукович. Уйдем мы и появятся те, у кого не будет гена 37-го года, который нам передали наши родители", - сказал Коломойский.

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По словам губернатора, после появления нового поколения характер украинского общества будет похож на характер современных Польши, Чехии и Словакии.