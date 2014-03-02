Днепропетровскую и Донецкую области возглавили Коломойский и Тарута

Отмечается, что Рыжук уволен согласно статьям 112 и 118 Конституции Украины.

Другим своим указом № 200/2014 Турчинов согласно статьям 112 и 118 Конституции Украины назначил Сидора Кизина на должность председателя Житомирской областной государственной администрации.

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Кроме того Турчинов назначил Сергея Таруту на должность председателя Донецкой областной государственной администрации, уволив Андрея Шишацкого.

Председателем Днепропетровской областной государственной администрации Турчинов назначил Игоря Коломойского, уволив с этой должности Дмитрия Колесникова.

Также и. о. президента уволил Александра Башкаленко с должности председателя Волынской ОГА.

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Другим своим указом № 194/2014 он назначил Григория Пустовита на должность председателя Волынской областной государственной администрации.

Позже председателем Винницкой ОГА Турчинов назначил Анатолия Олейника, уволив с этой должности Ивана Мовчана.