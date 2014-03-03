Украинский офицер: Мы защищали часть с дубинками, а русские шли против нас с пулеметами
07:55, 03 марта 2014Политика
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Российские военные, которые захватили военную часть №2382 в Балаклаве, били украинских военнослужащих.
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV со ссылкой на слова одного из офицеров, которые сейчас блокированы в части.
По словам офицера, они защищали часть с дубинками и щитами, а против них вышли военные с пулеметами.
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При этом украинским военным предлагали перейти на сторону "российской армии".
«В два часа ночи наших солдат положили на пол и пинали как котят», - рассказал офицер.
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