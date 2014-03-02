Началось закрытое заседание Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, только что из сессионного зала прозвучал сигнал системы «Рада», свидетельствующий о регистрации в зале народных депутатов.

Народный депутат от "УДАРа" Ирина Геращенко подтвердила, что заседание началось. Однако она не назвала количества зарегистрированных депутатов.

В то же время перед этим народный депутат от «Батькивщины» Андрей Кожемякин сообщил, что по результатам предварительной, письменной регистрации в парламенте есть 260 депутатов.