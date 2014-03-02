Началось закрытое заседание Верховной Рады
11:16, 02 марта 2014Политика
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Началось закрытое заседание Верховной Рады Украины.
Началось закрытое заседание Верховной Рады
Как передает корреспондент УНИАН, только что из сессионного зала прозвучал сигнал системы «Рада», свидетельствующий о регистрации в зале народных депутатов.
Народный депутат от "УДАРа" Ирина Геращенко подтвердила, что заседание началось. Однако она не назвала количества зарегистрированных депутатов.
В то же время перед этим народный депутат от «Батькивщины» Андрей Кожемякин сообщил, что по результатам предварительной, письменной регистрации в парламенте есть 260 депутатов.
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