Заседание ВР будет проходить в закрытом режиме - Карпунцов
10:02, 02 марта 2014Политика
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Валерий Карпунцов отметил, что такое решение было принято из-за рассмотрения вопросов, составляющих “государственную тайну”.
Заседание ВР будет проходить в закрытом режиме - Карпунцов
Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины будет проходить в закрытом режиме.
Об этом сообщил УНИАН народный депутат Украины из фракции партии “УДАР” Валерий Карпунцов.
Он отметил, что такое решение было принято из-за рассмотрения вопросов, составляющих “государственную тайну”.
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В данное время журналистов не пропускают в ложу прессы, а также телеканал “Рада” не будет транслировать заседания парламента.
Как известно, сегодня ВР должна рассмотреть вопросы, касающиеся ситуации в Крыму.
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