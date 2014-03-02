Заседание ВР будет проходить в закрытом режиме - Карпунцов

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины будет проходить в закрытом режиме.

Об этом сообщил УНИАН народный депутат Украины из фракции партии “УДАР” Валерий Карпунцов.

Он отметил, что такое решение было принято из-за рассмотрения вопросов, составляющих “государственную тайну”.

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В данное время журналистов не пропускают в ложу прессы, а также телеканал “Рада” не будет транслировать заседания парламента.

Как известно, сегодня ВР должна рассмотреть вопросы, касающиеся ситуации в Крыму.