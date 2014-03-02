Парубий заявляет о начале мобилизации в Украине

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Только что перезвонили моему помощнику из военкомата с приказом прибыть на 8:00 утра по плану мобилизации. Согласно решению СНБО мобилизация происходит по всей стране", - написал Парубий.

Читайте такжеВ Киеве заработали военкоматыВ то же время, как передает корреспондент УНИАН, жители Кривого Рога получают звонки из военкоматов с приглашением прийти на инструктаж. При этом военные уточняют, что это "не мобилизация".

Ранее сообщалось, что военкоматы заработали в Киеве.