Парубий заявляет о начале мобилизации в Украине
02:39, 02 марта 2014Политика
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Народный депутат Андрей Парубий сообщил о начале мобилизации в Украине
Парубий заявил о начале мобилизации
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Только что перезвонили моему помощнику из военкомата с приказом прибыть на 8:00 утра по плану мобилизации. Согласно решению СНБО мобилизация происходит по всей стране", - написал Парубий.
Читайте такжеВ Киеве заработали военкоматыВ то же время, как передает корреспондент УНИАН, жители Кривого Рога получают звонки из военкоматов с приглашением прийти на инструктаж. При этом военные уточняют, что это "не мобилизация".
Ранее сообщалось, что военкоматы заработали в Киеве.
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