Турчинов призвал Путина немедленно прекратить провокации и отозвать войска из Крыма

23:31, 28 февраля 2014
Политика
2 0

Председатель Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности Президента Александр Турчинов призывает президента России Владимира Путина немедленно прекратить провокации и отозвать войска из Крыма.

Путин / kremlin.ru

Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде Украины.

Турчинов отметил: «Обращаюсь к Президенту Путину с требованием немедленно прекратить провокацию и отозвать военных из Автономной Республики Крым и работать исключительно в рамках подписанных соглашений».

Читайте такжеНа аэродромы Крыма садятся российские самолеты, возле Симферополя передвигается колонна БТР

Он напомнил Путину, что вместе с США, Великобританией РФ также является гарантом неприкосновенности и целостности территории Украины. Он уточнил, что данный меморандум был подписан в 1994 году, когда Украина в одностороннем порядке отказалась от ядерного оружия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter