Турчинов призвал Путина немедленно прекратить провокации и отозвать войска из Крыма
23:31, 28 февраля 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности Президента Александр Турчинов призывает президента России Владимира Путина немедленно прекратить провокации и отозвать войска из Крыма.
Турчинов призвал Путина немедленно отозвать войска из Крыма / kremlin.ru
Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде Украины.
Турчинов отметил: «Обращаюсь к Президенту Путину с требованием немедленно прекратить провокацию и отозвать военных из Автономной Республики Крым и работать исключительно в рамках подписанных соглашений».
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Он напомнил Путину, что вместе с США, Великобританией РФ также является гарантом неприкосновенности и целостности территории Украины. Он уточнил, что данный меморандум был подписан в 1994 году, когда Украина в одностороннем порядке отказалась от ядерного оружия.
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