В Севастополь прибыли российские военные вертолеты - СМИ

В Севастополе утром 28 февраля приземлились 8 военных вертолетов из Анапы, сообщает ZN.ua со ссылкой на источник.

Источник не исключил, что на одном из них в город мог прибыть беглый президент Виктор Янукович.

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Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил информацию о прибытии в Крым восьми российских вертолетов. По словам Чубарова, информация о нахождении на борту одного из вертолетов Януковича пока не подтверждена и в данный момент проверяется.