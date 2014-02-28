В Севастополь прибыли российские военные вертолеты - СМИ
12:07, 28 февраля 2014Политика
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Предполагают, что на одном из вертолетов в город мог прибыть Янукович.
СМИ сообщают о прибытии в Севастополь российских вертолетов
В Севастополе утром 28 февраля приземлились 8 военных вертолетов из Анапы, сообщает ZN.ua со ссылкой на источник.
Источник не исключил, что на одном из них в город мог прибыть беглый президент Виктор Янукович.
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Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил информацию о прибытии в Крым восьми российских вертолетов. По словам Чубарова, информация о нахождении на борту одного из вертолетов Януковича пока не подтверждена и в данный момент проверяется.
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