СМИ: Под Симферополем замечены несколько БТРов
08:52, 27 февраля 2014Политика
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Возле российской базы в Укромном стоят 7 БТРов. Об этом Центру журналистских раследований сообщил источник в ВР Крыма.
Также несколько БТРов ЧФ РФ замечены в районе Чистенького. По некоторой информации, якобы для того, чтобы усилить охрану объектов Черноморского флота.
Также стало известно, что захватившие здания ВР Крыма и Совмина, были в камуфляжной форме с российскими гербами и при полной амуниции. Они выгнали охрану и пока не выдвигают никаких требований.
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