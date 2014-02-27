СМИ: Под Симферополем замечены несколько БТРов

Также несколько БТРов ЧФ РФ замечены в районе Чистенького. По некоторой информации, якобы для того, чтобы усилить охрану объектов Черноморского флота.

Также стало известно, что захватившие здания ВР Крыма и Совмина, были в камуфляжной форме с российскими гербами и при полной амуниции. Они выгнали охрану и пока не выдвигают никаких требований.

Центр журналистских расследований