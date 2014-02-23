Эштон в понедельник отправляется в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, это уже будет четвертый визит Эштон в Украину за три месяца с момента начала протестов на Евромайдане.

«Верховный представитель Кэтрин Эштон приедет в Украину завтра. В Киеве, как ожидается, она встретится с ключевыми участниками процесса и обсудит поддержку Европейским Союзом прочного урегулирования политического кризиса и меры по стабилизации экономической ситуации», - говорится в сообщении Европейской Службы внешнего действия.

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Ранее в воскресенье Эштон выступила с заявлением, в котором, в частности призвала к защите единства, территориальной целостности Украины, а также построения зажиточного и демократического будущего для ее народа.